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دراسة أوروبية: العالم بحاجة لتغيير جذري في النظام الرأسمالي لضمان بقائه

خلصت دراسة أجراها برنامج الأبحاث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن البشر بحاجة لتغيير جذري في النظام الرأسمالي الحالي من أجل ضمان بقائهم.
12/2/2021
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