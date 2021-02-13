02:36

السودان.. هدوء حذر بمدينة نيالا بعد انتهاء حظر التجول

تشهد مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غربي السودان هدوءا حذرا بعد انتهاء حظر التجول الذي فرض خلال اليومين الماضيين، وكانت المدينة قد شهدت احتجاجات طلابية ضد الأوضاع الاقتصادية شابتها أعمال عنف.