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السعودية تعلن اعتراض مسيّرة باتجاه أبها والحوثيون يعلنون المسؤولية

أعلنت السعودية اعتراض دفاعاتها طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي، وكان المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع قال إن العملية حققت أهدافها.
13/2/2021
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