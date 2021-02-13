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56:35

الحصاد (2021/2/12)

ناقشت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/2/12) المواضيع: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقول إن إيران “تقوض” فرص العودة إلى الدبلوماسية. شطب الحوثيين رسميا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية.
12/2/2021
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