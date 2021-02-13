56:35

الحصاد (2021/2/12)

ناقشت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/2/12) المواضيع: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقول إن إيران “تقوض” فرص العودة إلى الدبلوماسية. شطب الحوثيين رسميا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية.