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الأوضاع الاقتصادية وحزب المؤتمر الوطني.. تحديات تواجه حكومة حمدوك

تواجه حكومة عبد الله حمدوك الحديثة تحديات عدة، من أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتردية التي دفعت بالمظاهرات الشعبية في الكثير من ولايات البلاد،