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اتهامات للصين بعدم التعاون مع فريق الصحة لتتبع تفشي فيروس كورونا

في تطور قد يعقد جهود منظمة الصحة العالمية لتتبع تفشي فيروس كورونا اتهم أحد اعضاء فريق المنظمة للصين، برفض إعطائهم البيانات المتعلقة بالإصابات الأولى لفيروس كورونا التي ظهرت بمدينة يوهان.