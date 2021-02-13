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أميركا تلغي تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

أخرجت الإدارة الجديدة في واشنطن جماعة الحوثي اليمنية من اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وذلك خشية أن يعرقل التصنيف وصول المساعدات إلى مستحقيها من اليمنيين.