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4 منظمات أممية: نصف أطفال اليمن مهددون بسوء التغذية

حذرت 4 منظمات تابعة للأمم المتحدة من أن حياة نصفف أطفال اليمن دون سن الخامسة مهددة بسبب أمراض سوء التغذية خلال العام الحاري، معبرة عن قناعتها بأن تواصل الحرب يشكل التهديد الأكبر على حياة الأطفال.