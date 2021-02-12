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يفكران ويبدعان بالطريقة نفسها.. تعرف على قصة أشهر فنانين توأمين بالبرازيل

غوستافيو وأكتافيو توأمان ولدا عام 1974، والآن أصبحا أشهر فناني البرازيل في الرسم الغرافيتي والكاريكاتيري، فلوحاتهما تملأ شوارع العاصة البرازيلية، واستطاعا أن يخترعا لرسومهما شخصيات كاريكاتيرية.