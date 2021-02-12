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وزير الخارجية الروسي يهدد بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

هدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده مستعدة لقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوربي، وأضاف أنه في حال رأت موسكو وجود محاولات لفرض عقوبات عليها يمكن أن تشكل تهديدا على الاقتصاد الروسي.
12/2/2021
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