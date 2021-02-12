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نظام صالح حاول منع النساء من الانضمام للمظاهرات بنشر الإشاعات

لم تخل ساحة اعتصام إبان ثورة 11 فبراير/شباط 2011 من صوت المرأة الصداح، مطالبة بالتغيير ورحيل نظام الرئيس علي عبد صالح، رغم محاولات النظام لمنعهن من الحضور عبر نشر الإشاعات، وعرقلة وصولهن إلى الساحات.