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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/11)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/11) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ذكرى ليلة تنحي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، كما رصدت إحياء اليمنيين ذكرى ثورة 11 فبرير/شباط 2011.