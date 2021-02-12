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22:59
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/11)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/11) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ذكرى ليلة تنحي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، كما رصدت إحياء اليمنيين ذكرى ثورة 11 فبرير/شباط 2011.
11/2/2021
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