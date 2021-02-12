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مظاهرات إعزاز الحلبية: لا شرعية للأسد وانتخاباته

خرجت مظاهرات عدة في مناطق سيطرة المعارضة السورية، رفضا للانتخابات الرئاسية تحت شعار “لا شرعية للأسد وانتخاباته” وطالبوا بإسقاط النظام، وتشكيل هيئة حكم انتقالي، وعدم ترشح بشار الأسد للانتخابات.