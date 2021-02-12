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محاكمة ترامب.. فريق الادعاء الديمقراطي يقدّم عرضا صادما لوقائع الاعتداء على الكابيتول

يستمر فريق الادعاء في تقديم براهين جديدة في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على خلفية الاعتداء على مقر الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، فقد قدم عرضا صادما لوقائع هذا الاعتداء.