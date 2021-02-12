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لم يدرس فن الرسم.. فنان عراقي يجتاز بلوحاته حدود بلاده

مع أن العراقي الخمسيني لم يدرس فن الرسم في مدارس أو معاهد متخصصة، فإنه أصبح بفضل مثابرته وصبره واحدا من أبرز الفنانين في العراق، حيث تحضر لوحاته بقوة في المعارض الفنية وبشارع المتنبي.