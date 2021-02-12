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لتخفيف أضرار كورونا.. قطاع الصناعة بالأردن يطلب دعم الحكومة

طلب القطاع الصناعي بالأردن الحكومة مساعدته بتحمل الأعباء الكبيرة التي فرضتها أزمة كورونا، وذلك من خلال خفض الرسوم المفروضة على تكاليف الإنتاج والطاقة، وقد سببت الجائحة خسارات كثيرة لمعظم المصانع مما
12/2/2021
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