02:01

رسميا.. جماعة الحوثي خارج لائحة الإرهاب الأميركية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن سترفع جماعة الحوثي اليمنية من قائمتها للإرهاب، وقال إن القرار جاء من باب حرص بلاده على ألا تعرقل الإجراءات الأميركية التي اتخذتها إدارة ترامب عمليات الإغاثة.