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دول أوروبية تندد بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني

نددت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، معتبرة إياه خرقا لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، وتقويضا لفرص العودة إلى الدبلوماسية.