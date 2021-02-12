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حرف يدوية في الصومال تقاوم الاندثار

يسعى العاملون في مجال صناعة الحرف اليديوية، مثل الأدوات المنزلية وأدوات الزينة، للحفاظ على مهنتهم التي باتت مهددة بالاندثار، بسبب المنافسة الأجنيبة القوية، وعزوف كثير من الصوماليين عن العمل في الحرف ا