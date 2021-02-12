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بما فيها مركز صحي.. الاحتلال يقرر هدم 12 مبنى بقرية زنوتا جنوب الخليل

بدعوى عدم الحصول على تراخيص، أنذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 12 منزلا في قرية زنوتا جنوب الخليل بالهدم، وشملت الإنذارات العيادة الصحية الوحيدة في القرية..

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