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بفضل مشاريع تنموية للأمم المتحدة.. يمنيات يتمكن من تحسين أحوال أسرهن المعيشية

استطاعت يمنيات كثيرات الاستفادة من المشاريع التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة، ونجحن في تأسيس مشاريعهن الخاصة، الأمر الذي مكن كثيرات منهن من تحسين أوضاعهن وأوضاع أسرهن المعيشية.