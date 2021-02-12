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بعد تصاعد العنف خلال المظاهرات الشعبية.. 7 ولايات سودانية تعلن حالة الطوارئ

أعلنت 7 ولايات سودانية حالة الطوارئ، وذلك بعد مظاهر العنف التي شهدتها المظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية. من جانبها، اتهمت المعارضة الحكومة بالفشل في التعامل مع احتجاجات السودانيين.