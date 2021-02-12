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بدلا من أن يكون معطلا للحياة اليومية.. بلدة يابانية تصنع من الثلج قرية سياحية

بدلا من أن يكون معطلا للحياة اليومية، استطاعت بلدة إيما اليابانية أن تصنع من الثلج قرية سياحية، منازلها عبارة عن قباب من الثلج، ويمكن للسياح أن يتناولوا وجبات طعام شهية في هذه القباب.