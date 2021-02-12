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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إنتاج إيران لليورانيوم المعدني

قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني. ويعد هذا الإجراء هو الأحدث ضمن سياسة إيران التخلي تدريجيا عن مسؤوليات نص عليها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.