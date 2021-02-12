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56:32

الحصاد (2021/2/11)

ناقش حسن جمول في “الحصاد” (2021/2/11) المواضيع: طهران تحث بايدن على التراجع عن سياسات ترامب. البرلمان الأوروبي يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من اليمن.
11/2/2021
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