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03:18
في ظل كورونا ومع وجود بايدن.. كيف احتفل الإيرانيون بالذكرى 42 لثورتهم؟
ليست جائحة كورونا وحدها التي ألقت بظلالها على احتفالات الإيرانيين بذكرى ثورتهم، ففي الوقت الذي كانت فيه أعداد المحتشدين في الشوارع أقل بسبب كورونا، اختار الرئيس الإيراني عبارات أقل تصعيدا مع واشنطن.
10/2/2021
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