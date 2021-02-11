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غوغل تدعو المستخدمين للتحقق من إعدادات الخصوصية

دعت شركة غوغل مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اتخاذ ما وصفتها بخطوات بسيطة تضمن حماية بياناتهم وخصوصيتهم وسلامتهم على شبكة الإنترنت.