01:28

بيان منظمة العفو الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين

تناول بيان منظمة العفو الدولية مجموعة من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأكد تصاعد ما سمتها المنظمة ظاهرة الظلم الممنهج، والقمع السياسي المسلط على المعارضين وناشطي المجتمع المدني.