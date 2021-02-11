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الزراعات المائية تثمر في سطح منزل الفنانة التشكيلية منى الصباح

تمكنت الفنانة التشكيلية منى الصباح من مدينة نابلس من تطبيق تجربة الزراعة المائية فوق سطح منزلها، واستطاعت منى الصباح التي تعمل مدرسة للرياضيات أن تحصد منتجات عضوية من تجربتها الزراعية.
11/2/2021
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