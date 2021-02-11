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الإيزيديات الناجيات من داعش يؤسسن فرقة آشتي الموسيقية

قررت مجموعة من الفتيات الإيزيديات -ممن كن مختطفات لدى تنظيم الدولة الإسلامية عدة سنوات- تكوين فرقة موسيقية وتضم الفرقة 14 فتاة، وتحاول الفتيات نشر الثقافة والأغاني الفلكلورية الكردية.