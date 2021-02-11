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أبرز محطات الثورة اليمنية في ذكراها العاشرة

10 سنوات مضت من عمر الثورة، عرف فيها اليمن منزلقات وتحولات لم تكن بالحسبان، وصارت أحلام الشباب بالتغيير مؤجلة لأسباب لاعلاقة لها بالثورة نفسها ولا بشبابها؛ التقرير يستعرض أبرز محطات الثورة اليمنية.
11/2/2021
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