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مطار أبها السعودي مرّة أخرى تحت نيران الحوثيين

استهدفت 4 طائرات مسيرة مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها، هذا ما أعلنه المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مشيرا إلى أن المطار يـستخدم لأغراض عسكرية.