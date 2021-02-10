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02:56

مطار أبها السعودي مرّة أخرى تحت نيران الحوثيين

استهدفت 4 طائرات مسيرة مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها، هذا ما أعلنه المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مشيرا إلى أن المطار يـستخدم لأغراض عسكرية.
10/2/2021
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