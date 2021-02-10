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مجلس الشيوخ يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب

أقر مجلس الشيوخ دستورية محاكمة الرئيس السابق ترامب بعدما أيد حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور، وفي بداية الجلسة صدق المجلس لصالح قانون ينظم قواعد المحاكمة.