البث الحي
26:45

ما وراء الخبر.. لماذا يهاجم الحوثي مطار أبها بهذا الوقت؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2021/2/10) عن السبب الذي يدفع الحوثي لمهاجمة مطار أبها بالسعودية، في الوقت الذي تعلن فيه واشنطن عزمها على إنهاء الحرب باليمن،
10/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ترحيب فلسطيني بالبيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية

03:39
(الجزيرة)

سجال بين إيران وواشنطن حول العودة للاتفاق النووي

02:14
(الجزيرة)

عرض لتفاصيل هجوم مليشيات الحوثي على مطار أبها في السعودية

01:26
(الجزيرة)

العراق.. تعطل إقرار الموازنة الجديدة يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد

02:20
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ترحيب فلسطيني بالبيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية

03:39
(الجزيرة)

سجال بين إيران وواشنطن حول العودة للاتفاق النووي

02:14
(الجزيرة)

عرض لتفاصيل هجوم مليشيات الحوثي على مطار أبها في السعودية

01:26
(الجزيرة)

العراق.. تعطل إقرار الموازنة الجديدة يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد

02:20
المزيد من التقارير الإخبارية

ترحيب فلسطيني بالبيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية

(الجزيرة)

سجال بين إيران وواشنطن حول العودة للاتفاق النووي

(الجزيرة)

عرض لتفاصيل هجوم مليشيات الحوثي على مطار أبها في السعودية

(الجزيرة)

العراق.. تعطل إقرار الموازنة الجديدة يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي والمقربين منه

صورة للقذافي مع زوجته صفية ونجله سيف الإسلام (رويترز)

شركة الطيران الهولندية اختبرت أول نموذج.. تعرف على شكل طائرات المستقبل

(الجزيرة)

7 محاربين أشدّاء قساة على السرطان.. وأبطال آخرون

استهداف مطار أبها.. الحوثيون يقولون إنه يستخدم لأغراض عسكرية وواشنطن تدين الهجوم

بقايا حطام الطائرة دون طيار المفخخة من نوع قاصف في الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار أبها (الصحافة السعودية)