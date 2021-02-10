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ما وراء الخبر.. لماذا يهاجم الحوثي مطار أبها بهذا الوقت؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2021/2/10) عن السبب الذي يدفع الحوثي لمهاجمة مطار أبها بالسعودية، في الوقت الذي تعلن فيه واشنطن عزمها على إنهاء الحرب باليمن،