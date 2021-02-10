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03:06
على خلفية أحداث السادس من يناير.. جدل بالكونغرس بشأن محاكمة ترامب
ثارت حالة من الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين في أروقة الكونغرس، على خلفية محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس في السادس من الشهر الماضي
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9/2/2021
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