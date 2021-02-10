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عزبة الأهالي.. أشهر قرية مصرية تزرع الزهور وتصدرها

ينشط الآلاف في قطاع زراعة وتجارة الزهور في مصر انطلاقا من عزبة الأهالي القريبة من القاهرة، حيث تغطي الزهور والورود مساحات شاسعة، لذا لا نستغرب أن معظم حاجة مصر من الزهور والورود تأتي من هذه العزبة.