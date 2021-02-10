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عرض لتفاصيل هجوم مليشيات الحوثي على مطار أبها في السعودية

يعرض محمود الزيبق تفاصيل هجوم مليشيات الحوثي على مطار أبها، حيث اتهمت السعودية الحوثيين باستخدام طائرة إيرانية من نوع “أبابيل تي” في الهجوم.