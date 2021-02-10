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سجال بين إيران وواشنطن حول العودة للاتفاق النووي

لا يمل المسؤولون في طهران من التأكيد على أن من انسحب من الاتفاق أن يبادر بالعودة إليه أولا، في إشارة للولايات المتحدة التي تعهدت إدارتها الجديدة بالعودة إلى اتفاق 2015 بعد أن انسحبت منه إدارة ترامب.