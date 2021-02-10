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دعوات لتنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين بتهم الإرهاب في العراق

أدت الهجمات الأخيرة التي تبناها تنظيم الدولة في العراق إلى تصاعد الدعوات لإعدام آلاف المحكومين بالإعدام في قضايا إرهاب ويقبعون منذ سنوات في السجون.