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حوافز مالية لتشجيع الصينيين على البقاء في منازلهم لاستقبال السنة القمرية الجديدة

تقدم الحكومات المحلية الصينية حوافز مالية للعمال وسكان المدن لتشجيعهم على البقاء في منازلهم خلال عطلة رأس السنة الصينية، وقرر العديد من الموظفين والعمال عدم السفر وذلك بسبب الإجراءات الوقائية.