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04:24

حكومة جديدة بالسودان.. هل تحقق آمال المحتجين؟

من حكومة تكنوقراط إلى أخرى وصفت بحكومة حزبية موسعة مرّ السودان في رحلة انتقاله السياسي وعلى وقع احتجاجات اجتماعية من مرحلة الى أخرى، تشقهما أزمة اقتصادية تثقل السودانيين بصعوبات معيشية متفاقمة.
9/2/2021
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