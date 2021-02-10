24:37

تعرف على شكل الطائرات في المستقبل

سلط برنامح حياة ذكية بتاريخ (2021/2/10) الضوء على التجربة التي اختبرتها شركة الطيران الهولندية، لتطوير شكل الطائرات بالمستقبل، كما ألقت الضوء على أول سيارة كهربائية تعتزم شركة “سوني” إطلاقها.

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