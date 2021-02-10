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ترحيب فلسطيني بالبيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية

لقي البيان الختامي لحوار الفصائل الفلسطينية ترحيبا بين الفلسطينيين، وعبرت عدة شخصيات وفصائل عن أملها أن يكون الحوار خطوة باتجاه تذليل العقبات أمام استعادة العملية الديمقراطية وإنهاء الانقسام.