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بقالب مسرحي مبسط وهادف.. فرق مسرحية تعالج مشكلات جنوب السودان

تسعى الفرق المسرحية في جنوب السودان إلى مناقشة عدد من المشكلات الاجتماعية والسياسية وموضوعات مثل السلام والمصالحة والتعافي الاجتماعي في قالب مسرحي مبسط وهادف.