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بعثة منظمة الصحة العالمية تستبعد فرضية تسرب كورونا من معهد ووهان

قالت بعثة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كورونا إنه لا مؤشر حتى الآن على أن فيروس كورونا كان موجودا في ووهان في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019.