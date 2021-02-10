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العراق.. تعطل إقرار الموازنة الجديدة يفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد

يدخل العراقيون الشهر الثاني من هذه السنة من دون موازنة مالية، مما يفاقم الحالة الاقتصادية المتأزمة، في ظل غياب فرص العمل وتراجع قيمة الدينار، وما خلفته جائحة كورونا من تداعيات.