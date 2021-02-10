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أفغانستان.. موجة عنف وتفجيرات متفرقة تشهدها البلاد

قتل مسؤول كبير في الشرطة الأفغانية واثنان من حراسه، في تفجير عبوة ناسفة وضعت في سيارته غربي العاصمة (كابل). كما شهدت كابل انفجارين آخرين، أحدهما بعبوة ناسفة استهدفت سيارة حكومية.