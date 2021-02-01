02:26

ميانمار.. الجيش ينفذ حملة اعتقالات ضد مسؤولين في السلطة

أجواء الانقلابات تعود إلى شوارع ميانمار، وفي هذا البلد يمكن توقع تحرك الجيش الذي لم يبتعد عن السلطة، حيث أعلن التلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري عزل 24 وزيرًا وعين 11 آخرين في حقائب مختلفة.