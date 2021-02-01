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ميانمار.. الجيش يسيطر على الحكم ويعتقل رئيس البلاد

ميانمار في قبضة الجيش مجددا، لم تدم الديمقراطية في البلاد إلا 10 سنوات، بعد سيطرة الجيش على الحكم اعتقل مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي ورئيس البلاد.