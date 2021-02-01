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منظمة "منسقو الاستجابة" تعلن مخيمات الشمال السوري مناطق منكوبة

أغرقت الأمطار والسيول العشرات من مخيمات النازحين في شمالي سوريا. وطالبت منظمة “منسقو الاستجابة” بتفعيل خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ النازحين.